24 июня, 10:30Происшествия
Полиция обнаружила более 100 кустов конопли в трех квартирах в Москве
Фото: 77.мвд.рф
В трех квартирах в Москве полиция обнаружила и изъяла более 100 горшков с кустами конопли в боксах, которые были оборудованы для выращивания растений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Обыски проводились в квартирах, которые находятся на Дмитровском шоссе, а также в Керамическом и Ильменском проездах. Масса выращенного злоумышленниками растения превысила 430 граммов.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, изготовлении наркотических веществ или их аналогов. Полиция задержала двоих братьев в возрасте 39 и 45 лет. Спустя время им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Также действия фигурантов планируется оценить в соответствии со статьей "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".
Ранее в Подмосковье была ликвидирована подпольная нарколаборатория, где производились синтетические наркотики. По данным представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемый специально приобрел под эти цели участок с двухэтажным домом площадью 300 "квадратов" и баней в Домодедовском районе.
В настоящий момент мужчина задержан. Лаборатория в месяц производила около 300 килограммов мефедрона, уточнила Волк. По ее словам, вещества, которые изъяли оперативники, оцениваются более чем в 500 миллионов рублей. На задержанного завели дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ.
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