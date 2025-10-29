В Москве зафиксирован рост доли вирусов гриппа

Фото: depositphotos/IgorVetushko

В Москве фиксируется рост доли вирусов гриппа. При этом эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) остается стабильной, заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 20–26 октября, эпидемические пороги в городе не превышены, а показатели заболеваемости остаются на уровне предыдущей недели. Уточняется, что заболеваемость ОРВИ вызвана циркуляцией риновирусов.

В это же время в столичном управлении Роспотребнадзора напомнили о важности ежегодной вакцинации от гриппа, так как вирусы постоянно мутируют и появляются новые штаммы.

Защититься можно не только прививками, но и соблюдением элементарных правил гигиены. При первых признаках болезни стоит оставаться дома и вызывать врача, резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Москве уже пять лет непрерывно отслеживают циркулирующие вирусы. Специалисты в год секвенируют около 16 тысяч патогенов, что позволяет прогнозировать эпидемии.

Продолжается и кампания по вакцинации от гриппа, прививки делают в поликлиниках и пунктах около станций метро, МЦК и МЦД. Привиться можно с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00 и по воскресеньям – с 09:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Для формирования иммунитета требуется около двух недель, поэтому горожанам рекомендовано привиться заблаговременно.

