Три российских самолета отправили в Афганистан для эвакуации граждан и доставки гумпомощи

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Три российских военно-транспортных самолета отправлены в Афганистан для эвакуации граждан. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Минобороны РФ.

"Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из 3-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский", – заявили в министерстве.

В данный момент один из лайнеров уже приземлился в аэропорту Кабула. Планируется, что на обратных рейсах в Россию будут доставлены свыше 380 граждан РФ, Киргизии, а также афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.

В заявлении добавляется, что каждый российский самолет доставит в Афганистан гуманитарный груз.

18 ноября в Кабул прибыли три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ для эвакуации 380 человек по поручению Владимира Путина. Также российские самолеты доставили в Кабул 108 тонн гуманитарного груза.

По информации российского посла в Афганистане Дмитрия Жирнова, на рейсы спецбортов Минобороны РФ записались почти 900 афганских студентов, которые намерены продолжить обучение в российских вузах. Он отметил, что организация вывоза россиян потребовала мобилизации всех сил посольства.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.