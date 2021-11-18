Россия направит в Афганистан медикаменты, продовольствие и товары – Небензя

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Россия в ближайшее время направит в Афганистан гуманитарную помощь. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания организации, пишет ТАСС.
"В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости", – подтвердил Небензя.
Представитель России подчеркнул, что оказание гуманитарной помощи Афганистану в сложившейся ситуации является первоочередной задачей.
"Приветствуем оперативные действия, предпринятые ООН на этом направлении, и без раскачки налаженное взаимодействие с местными властями", – отметил Небензя.
Он также выразил надежду, что ключевые страны проявят в сложившейся ситуации необходимую щедрость.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.
7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Позднее талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство страны рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.
Талибы прибыли в Москву на переговоры по Афганистану
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