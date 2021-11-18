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Политика

10:57

Три российских военных самолета эвакуируют из Афганистана 380 человек

за рубежом политика

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ по поручению Владимира Путина прилетели в Афганистан для эвакуации 380 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также российские самолеты доставили в Кабул 108 тонн гуманитарного груза. В настоящее время осуществляется посадка эвакуируемых из Афганистана лиц. Помимо россиян, военные вывезут из страны граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.

По информации российского посла в Афганистане Дмитрия Жирнова, на рейсы спецбортов Минобороны РФ записались почти 900 афганских студентов, которые намерены продолжить обучение в российских вузах.

"В ближайшее время в Кабул прибудет еще две партии спецбортов Минобороны РФ для доставки гуманитарной помощи. Этими самолетам заберут афганских студентов", – заявил дипломат.

По его словам, члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" конструктивно подошли к сотрудничеству с российской стороной по вопросу эвакуации. Жирнов отметил, что талибы продемонстрировали ответственность, чтобы не допустить повторения ситуации, возникшей при эвакуации граждан США в аэропорту Кабула.

"Все мы помним, что творилось в кабульском аэропорту, когда американцы вывозили своих, как много людей тогда погибли из-за неразберихи. Должен сказать, что талибские власти взаимодействовали с нами в этом вопросе конструктивно и ответственно", – сказал Жирнов.

Он отметил, что организация вывоза россиян потребовала мобилизации всех сил посольства.

"Нужно было собрать наших граждан <...>, а это несколько сот человек, проработать с талибами алгоритм, чтобы вывоз россиян происходил в безопасных и комфортных для них условиях", – заключил посол.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о направлении в Афганистан гуманитарной помощи из России. Он также поблагодарил ООН за оперативные действия в данном направлении.

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