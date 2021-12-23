Путин заявил, что РФ будет исходить из реалий по вопросу признания талибов

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Владимир Путин заявил, что РФ будет исходить из реалий по вопросу признания правительства талибов в Афганистане (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).

Российская сторона также будет оценивать факт представленности всех этнических групп в правительстве Афганистана.

"Что касается признания, то мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения. <...> Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным", – заявил Путин.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) объявил об установлении своего контроля над всей территорией государства. В настоящий момент в стране действует новое правительство.

В начале декабря сообщалось, что Россия и Индия совместно окажут гуманитарную помощь народу Афганистана. Президент РФ и премьер-министр Индии обсудили данное решение в рамках переговоров.