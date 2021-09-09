В МИД РФ прокомментировали состав нового правительства Афганистана

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет пристально следить за формированием правительства в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, только таким путем можно будет достигнуть устойчивого мира и согласия в афганском обществе.

Также сообщается, что Россия будет присутствовать на встрече по гуманитарной ситуации в Афганистане, которая состоится 13 сентября в Женеве.

Инаугурация нового правительства Афганистана пройдет 11 сентября. Многие политологи склоняются к мнению, что лидеры запрещенной в России террористической группировки "Талибан" приурочили церемонию к годовщине терактов в США.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.

