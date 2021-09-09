Инаугурация нового правительства Афганистана пройдет 11 сентября. Многие политологи склоняются к мнению, что лидеры запрещенной в России террористической группировки "Талибан" приурочили церемонию к годовщине терактов в США.

О том, каким будет политический и экономический курс нового кабинета министров, пока известно мало. Но на деле талибы уже начали наводить в стране свои порядки.

В первую очередь, это касается правил поведения для женщин. Им уже запретили выходить на улицу без сопровождения мужчины, а теперь под запрет попал и женский спорт. Дамам не разрешается даже играть в очень популярный в Афганистане крикет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.