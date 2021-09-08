Гани пообещал раскрыть подробности своего отъезда из Афганистана

17:01
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Бывший афганский президент Ашраф Гани заявил, что в ближайшем будущем раскроет детали своего спешного отъезда из страны и предшествовавших этому событий.
"Сейчас не время вдаваться в долгие объяснения событий, которые привели к моему отъезду. Я расскажу о них в деталях в ближайшем будущем", – написал Гани в Twitter.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.
После этого президент Ашраф Гани покинул Афганистан. При этом в ряде СМИ появилась информация, что при отлете из страны он похитил из казны 169 миллионов долларов.
Покинувшего страну президента приняли на своей территории власти Объединенных Арабских Эмиратов. Позднее он подтвердил эту информацию и опроверг сообщения о краже государственных денег.
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