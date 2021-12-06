Путин и Моди приняли решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану

Фото: kremlin.ru
Россия и Индия совместно окажут гуманитарную помощь народу Афганистана. Соответствующее решение по итогам переговоров приняли Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Лидеры обеих стран выразили решительную поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в ее внутренние дела", – сообщается на сайте Кремля.
Также в совместном заявлении Путин и Моди выразили намерение приложить все силы для противодействия экстремистским группировкам на территории Афганистана, чтобы не допустить превращения страны в тихую гавань международного терроризма.
"Они заявили о своей твердой приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование, ликвидации террористической инфраструктуры и противодействию радикализации", – говорится в документе.
6 декабря Владимир Путин прилетел в Индию для проведения переговоров с премьер-министром страны.
Это мероприятие стало первой личной встречей Путина и Моди с ноября 2019 года, когда политики провели переговоры на полях саммита БРИКС в Бразилии. Также это вторая заграничная поездка президента России в 2021 году.
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