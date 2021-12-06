Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха.

По словам главы Минобороны, два государства встретились в Нью-Дели в формате "2+2". Переговоры он назвал продуктивными, содержательными и плодотворными.

"Рад, что был подписан ряд соглашений/контрактов/протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества", – подчеркнул Сингх по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Сингх также заявил, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией.

Результаты встречи оценили и в Москве. Шойгу считает, что диалог вносит серьезный вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров при этом подчеркнул, что переговоры улучшат стратегическое партнерство двух стран.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия потенциально может стать первым покупателем зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" после того, как она будет поставлена на вооружение в российские войска.

Борисов подчеркнул, что продажа С-500 произойдет не в ближайшие годы и при условии получения соответствующего запроса со стороны Нью-Дели. При этом он напомнил, что Индия является крупнейшим импортером российских вооружений.