Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству

Фото: телеграм-канал "МИД России"
Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха.
По словам главы Минобороны, два государства встретились в Нью-Дели в формате "2+2". Переговоры он назвал продуктивными, содержательными и плодотворными.
"Рад, что был подписан ряд соглашений/контрактов/протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества", – подчеркнул Сингх по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Сингх также заявил, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией.
Результаты встречи оценили и в Москве. Шойгу считает, что диалог вносит серьезный вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров при этом подчеркнул, что переговоры улучшат стратегическое партнерство двух стран.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия потенциально может стать первым покупателем зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" после того, как она будет поставлена на вооружение в российские войска.
Борисов подчеркнул, что продажа С-500 произойдет не в ближайшие годы и при условии получения соответствующего запроса со стороны Нью-Дели. При этом он напомнил, что Индия является крупнейшим импортером российских вооружений.
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