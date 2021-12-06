Путин прибыл в Индию на встречу с премьер-министром Моди

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Владимир Путин прилетел в Индию, где проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в рамках встречи лидеры обсудят новые проекты, которые поспособствуют дальнейшему развитию партнерских отношений между Россией и Индией.

Этот саммит станет первой личной встречей Путина и Моди с ноября 2019 года, когда политики провели переговоры на полях саммита БРИКС в Бразилии. Также это будет вторая заграничная поездка президента России в 2021 году.

Ранее Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере. По словам главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха, переговоры между представителями двух государств оказались продуктивными, содержательными и плодотворными.

Сингх также заявил, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией.