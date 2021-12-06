Путин прибыл в Индию на встречу с премьер-министром Моди

Фото: Агентство "Москва"
Владимир Путин прилетел в Индию, где проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Об этом сообщает РИА Новости.
Ожидается, что в рамках встречи лидеры обсудят новые проекты, которые поспособствуют дальнейшему развитию партнерских отношений между Россией и Индией.
Этот саммит станет первой личной встречей Путина и Моди с ноября 2019 года, когда политики провели переговоры на полях саммита БРИКС в Бразилии. Также это будет вторая заграничная поездка президента России в 2021 году.
Ранее Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере. По словам главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха, переговоры между представителями двух государств оказались продуктивными, содержательными и плодотворными.
Сингх также заявил, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: