Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-400 в Индию

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику", – приводит его слова РИА Новости.
Контракт на поставку С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем комплексов после Китая и Турции.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия потенциально может стать первым покупателем зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" после того, как она будет поставлена на вооружение в российские войска.
Борисов подчеркнул, что продажа С-500 произойдет не в ближайшие годы и при условии получения соответствующего запроса со стороны Нью-Дели. При этом он напомнил, что Индия является крупнейшим импортером российских вооружений.
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