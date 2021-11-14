Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-400 в Индию

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Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику", – приводит его слова РИА Новости.

Контракт на поставку С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем комплексов после Китая и Турции.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия потенциально может стать первым покупателем зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" после того, как она будет поставлена на вооружение в российские войска.

Борисов подчеркнул, что продажа С-500 произойдет не в ближайшие годы и при условии получения соответствующего запроса со стороны Нью-Дели. При этом он напомнил, что Индия является крупнейшим импортером российских вооружений.