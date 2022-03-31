Лавров призвал международное сообщество сотрудничать с новыми властями Афганистана

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Международное сообщество должно активно сотрудничать с новыми властями Афганистана, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим коллегой в сформированном движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) в правительстве Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

По его словам, международное сообщество должно поощрять шаги, направленные на официальное признание новых властей ООН и всеми его участниками, передает ТАСС.

Накануне Нового года Лавров заявил, что официальное признание Россией талибов (признано террористическим и запрещено в РФ) будет зависеть от выполнения обещаний Афганистаном и решения мирового сообщества. Министр иностранных дел подчеркнул, что пока говорить о признании правительства движения преждевременно.

По его словам, после того, как талибы реализуют свои обещания, в том числе по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории, можно будет двигаться в сторону исключения движения из санкционных списков ООН.

При этом Лавров напомнил, что Россия продолжает поддерживать рабочие контакты с "Талибаном". Он отметил, что сейчас особенно актуальным становится оказание гуманитарной помощи жителям Афганистана. Лавров напомнил, что Россия также помогла афганским студентам продолжить обучение в РФ.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) объявил об установлении своего контроля над всей территорией государства. В настоящий момент в стране действует новое правительство.

