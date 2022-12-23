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Соединенным Штатам следует пересмотреть свой подход к поддержке Украины, поскольку это не самая честная страна, заявила обозреватель американского издания The Federalist Джордан Бойд.

"Украина при президенте [Владимире] Зеленском наполнена антидемократическими практиками и принципами: война со свободной прессой, жадные до денег бюрократы и сломанная система правосудия", – говорится в публикации.

Автор статьи также указала, что если политика в отношении Киева не будет пересмотрена, то это может привести к ситуации, схожей с той, что произошла при выводе войск США из Афганистана, когда американское оружие осталось у талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).

Ранее сообщалось, что переводчица президента Украины во время его встречи с американским лидером Джо Байденом перепутала слова и попросила у Вашингтона денег на "преступления" Киева. Вместо country ("страна") женщина сказала crimes ("преступления").

В ходе визита Зеленского в Вашингтон Байден также заверил его, что США передадут Киеву батарею ЗРК Patriot и обучат украинских военных использовать такое вооружение.



США намерены направить больше военных на Украину для усиления контроля за оружием – СМИ

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