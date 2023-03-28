Байден рассказал шутку про мороженое, комментируя стрельбу в Нэшвилле

Фото: AP/ТАСС/Andrew Harnik

Американский президент Джо Байден пошутил в ходе пресс-конференции, посвященной стрельбе в приходской школе в Нэшвилле. Об этом информирует CBS News.

"Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже", – заявил президент.

После этих слов Байден поднял тему трагедии в Нэшвилле. Президент отметил, что обстоятельства происшествия сейчас расследуются. Американский лидер оценил оперативную реакцию правоохранителей, а также выразил соболезнования семьям пострадавших.

Также Байден подчеркнул, что сейчас следует приложить усилия, чтобы остановить насилие. В конце он в очередной раз обратился к конгрессу, призвав ускорить процесс рассмотрения законопроекта о запрете оружия.

Стрельба в приходской школе в Нэшвилле произошла 27 марта. В результате происшествия погибли шесть человек: трое детей и трое взрослых. По информации правоохранителей, стрельбу открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.

Шесть человек погибли во время стрельбы в школе Нэшвилла в США

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!