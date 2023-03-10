Три человека получили ранения в результате перестрелки в центре Баку

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В центре Баку случилась перестрелка, в ходе которой ранения получили три человека. Инцидент произошел около здания Государственного цирка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что полиция получила сообщение о ранении людей в результате стрельбы в Насиминском районе из огнестрельного оружия.

По информации СМИ, на месте случившегося присутствуют криминалисты. Правоохранительные органы оцепили близлежащую территорию.

Вечером 9 марта СМИ начали сообщать о стрельбе в Гамбурге. В результате происшествия погибли как минимум 7 человек.

Позже СМИ добавили, что стрелявший в Гамбурге, предположительно, покончил с собой. Ранения получили двадцать четыре человека, состояние семерых из них оценивается как тяжелое.

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