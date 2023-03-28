"Я не могу поверить": как в США отреагировали на шутку Байдена после стрельбы в школе

Президент США Джо Байден неудачно пошутил перед речью о стрельбе в школе Нэшвилла, где погибли шесть человек. Это вызвало множество критики в адрес главы Белого дома. Подробнее – в материале Москвы 24.
"Думаете, я шучу?"
27 марта президент США Джо Байден выступил на форуме, посвященном женскому бизнесу. В этот же день в приходской школе города Нэшвилл произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, трое из них – дети. В своей речи он прокомментировал происшествие, но перед этим пошутил про мороженое. Запись появилась на канале CBS News на YouTube.
Затем он перешел к теме стрельбы: Байден отметил, что подробности произошедшего уточняются, поблагодарил сотрудников полиции за молниеносную реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших. Глава Белого дома также сказал, что нужно остановить насилие, и призвал конгресс ускорить рассмотрение законопроекта о запрете оружия.
"Человек с психическими проблемами"
Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи раскритиковал Байдена за "бесчувственную" шутку.
"Сказать, что он неправильно понял момент, было бы преуменьшением. До того, как он приехал туда, он наблюдал за ужасными сценами стрельбы и реакцией членов семьи и друзей людей из этой школы. И шутить по поводу того, что он муж Джилл Байден, и искать мороженое с шоколадной крошкой – вряд ли подходящее начало", – заявил политик в интервью Fox News.
Американские пользователи тоже высказались в комментариях под роликом.
"Я не могу поверить, что это реально. Это серьезный, душераздирающий, пугающий вопрос, а президент США говорит о мороженом и пытается устроить комедийное шоу", – написал юзер с ником Тristarenae2408.
Другие посчитали, что Байдена необходимо отстранить от должности.
"И он все еще наш президент? Люди погибли! Горе в семьях, а он говорит о мороженом! Купите ему целую тонну мороженого, пусть объедается, но молчит! Я не знаю, что хуже – глупые шутки Байдена или смех и аплодисменты присутствующих в зале. Я сочувствую семьям погибших. Такое горе", – написал пользователь с ником TE.TE.
Некоторые же посчитали, что президент опять отклонился от заранее подготовленной речи и начал неуместно импровизировать. В свою очередь, другая часть комментаторов заключила, что политику снова нужно напомнить про тест на когнитивные способности.