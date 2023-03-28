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28 марта, 13:02

В мире

"Я не могу поверить": как в США отреагировали на шутку Байдена после стрельбы в школе

Президент США Джо Байден неудачно пошутил перед речью о стрельбе в школе Нэшвилла, где погибли шесть человек. Это вызвало множество критики в адрес главы Белого дома. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Думаете, я шучу?"

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

27 марта президент США Джо Байден выступил на форуме, посвященном женскому бизнесу. В этот же день в приходской школе города Нэшвилл произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, трое из них – дети. В своей речи он прокомментировал происшествие, но перед этим пошутил про мороженое. Запись появилась на канале CBS News на YouTube.

Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так.
Джо Байден
президент США

Затем он перешел к теме стрельбы: Байден отметил, что подробности произошедшего уточняются, поблагодарил сотрудников полиции за молниеносную реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших. Глава Белого дома также сказал, что нужно остановить насилие, и призвал конгресс ускорить рассмотрение законопроекта о запрете оружия.

По данным главы местной полиции Джона Дрейка, стрельбу в частной христианской школе Нэшвилла устроила 28-летняя бывшая ученица Одри Хейл. Преступление она планировала заранее. В результате погибли шесть человек: три девятилетних ребенка и три сотрудника учреждения. Сама Хейл была убита полицией при задержании.

"Человек с психическими проблемами"

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи раскритиковал Байдена за "бесчувственную" шутку.

"Сказать, что он неправильно понял момент, было бы преуменьшением. До того, как он приехал туда, он наблюдал за ужасными сценами стрельбы и реакцией членов семьи и друзей людей из этой школы. И шутить по поводу того, что он муж Джилл Байден, и искать мороженое с шоколадной крошкой – вряд ли подходящее начало", – заявил политик в интервью Fox News.

Американские пользователи тоже высказались в комментариях под роликом.

"Я не могу поверить, что это реально. Это серьезный, душераздирающий, пугающий вопрос, а президент США говорит о мороженом и пытается устроить комедийное шоу", – написал юзер с ником Тristarenae2408.

Это человек с серьезными психическими проблемами. Ни один здравомыслящий не стал бы рассказывать анекдот, прежде чем заговорить о серьезной ситуации.
пользователь YouTube с ником Аlileevil

Другие посчитали, что Байдена необходимо отстранить от должности.

"И он все еще наш президент? Люди погибли! Горе в семьях, а он говорит о мороженом! Купите ему целую тонну мороженого, пусть объедается, но молчит! Я не знаю, что хуже – глупые шутки Байдена или смех и аплодисменты присутствующих в зале. Я сочувствую семьям погибших. Такое горе", – написал пользователь с ником TE.TE.

Некоторые же посчитали, что президент опять отклонился от заранее подготовленной речи и начал неуместно импровизировать. В свою очередь, другая часть комментаторов заключила, что политику снова нужно напомнить про тест на когнитивные способности.

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