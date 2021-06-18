В США потребовали от Байдена пройти когнитивный тест

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Республиканец, член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон потребовал от Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности, сообщает "Газета.ру".

Во время президентства Дональда Трампа Джексон работал врачом Белого дома. Он указал на "умственный упадок", "оплошность" и забывчивость действующего лидера страны.

По его словам, американцы заслуживают знать, что Байден может выполнять обязанности, требуемые от должности, и заслуживают полной прозрачности психического состояния своего лидера. Он считает, что граждане США не доверяют президенту.

Письмо подписали еще 13 республиканцев из палаты представителей.

Накануне Владимир Путин заявил, что тот образ президента США Джо Байдена, который рисует пресса, не имеет ничего общего с действительностью. Он также назвал Байдена профессионалом и подчеркнул, что с ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

Глава государства РФ выразил надежду, что США дадут Джо Байдену работать и ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях не повторится. Президент рассказал, что его американский коллега выглядит бодрым и "полностью в материале". Также Путин отметил, что Байден на встрече делал все "очень искусно". По его словам, обстановка на саммите была достаточно доброжелательной.

Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве.