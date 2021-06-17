Путин заявил о несоответствии образа Байдена в СМИ с реальностью

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Владимир Путин заявил, что тот образ президента США Джо Байдена, который рисует пресса, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом российский лидер заявил на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, передает РИА Новости.

Он также назвал Байдена профессионалом и подчеркнул, что с ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

"Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", – добавил Путин.

Глава государства РФ выразил надежду, что США дадут Джо Байдену работать и ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях не повторится. Президент рассказал, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале.

"Мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, больше часа, он полностью в материале. Время от времени Байден заглядывал в свои записи – мы все так делаем", – сказал он.

Также Путин отметил, что Байден на встрече делал все "очень искусно". По его словам, обстановка на саммите была достаточно доброжелательной.

"Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам", – заключил Путин.

Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

Эксперты прокомментировали цвета галстуков двух лидеров. Предполагалось, что пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника.

По итогам саммита Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.

Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путину хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь, Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".

