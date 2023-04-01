Юмор не оценили: 5 известных шуток, ставших причиной больших скандалов

1 апреля, в День смеха, принято веселиться и разыгрывать своих знакомых. Однако бывает так, что шутка становится причиной большого скандала. Москва 24 вспомнила громкие истории, когда попытки юмора никто не оценил.



Депортация за неудачное фото

В марте 2023 года российский блогер Юрий Чиликин вместе с друзьями забрался на вершину вулкана Агунг на Бали. Там молодой человек решил сделать фотографию без штанов. По его же признанию, он посчитал это прикольным и привлекающим внимание аудитории.

Но он не учел один факт: у балийцев Агунг считается священным местом. Снимок быстро распространился в местных СМИ, и в адрес блогера стали поступать угрозы, в том числе расправы. Пришлось удалять фото и публично извиняться.

Позже стало известно, что власти Бали решили депортировать россиянина и запретить ему въезд в Индонезию как минимум на полгода.



Заставил понервничать

Фото: instagram.com (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/ptahaoff

Также в марте этого года рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, отправился в Донецкую Республику с гумпомощью. После этого в Сети распространилось видео, где музыкант якобы попадает под обстрел. На ролике видно, как неизвестный вскидывает автомат, после чего камера падает на землю под звуки перестрелки.

Организаторы поездки и пиар-директор музыканта Марина Евстифеева сообщали, что после этого Птаха перестал выходить на связь. Однако уже через сутки рэпер объявился. Евстифеева объяснила, что он инсценировал свое попадание под обстрел ради шутки.

"Птаха и рэпер Андрей 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото и видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля. С артистами все в порядке, они вышли на связь. Ребята знатно заставили переживать всех друзей и близких", – рассказала пиар-директор артиста.

Шутку оценили не все. Например, экс-депутат Роман Худяков в своем телеграм-канале написал, что музыканта необходимо привлечь за такой пиар-ход к ответственности.

Очередной провал

Фото: телеграм-канал Nekoglai

Автор другого громкого ролика – блогер Николай Лебедев, он же Некоглай, ранее депортированный из России за неудачную видеопародию на российского солдата.

Очередной перформанс тиктокера не понравился украинцам, которых он, наоборот, хотел поддержать: Некоглай записал ролик, где в форме ВСУ и на фоне флага ГУ разведки Минобороны Украины исполняет танец, отдаленно напоминающий лезгинку. В итоге пользователи Сети потребовали, чтобы блогер снял форму, а некоторые вовсе предложили депортировать его.

22 года карьеры "в трубу"

Подобные эпизоды, когда неосторожное слово или действие может понести за собой чудовищные последствия, происходят и в крупных компаниях. В сентябре 2022 года вице-президент компании Apple Тони Блевинс парковал свою машину Mercedes-Benz SLR McLaren. К нему подошел блогер Дэниел Мак, который снимает ролики о владельцах дорогих автомобилей, и спросил, чем предприниматель зарабатывает на жизнь. Блевинс же решил пошутить, сделав отсылку к одной из реплик в фильме "Артур" (1981), и ответил: "У меня люксовые машины, я играю в гольф и ласкаю большегрудых красоток. Но я беру выходные и праздничные дни".



Ролик быстро распространился в Сети и не понравился другим сотрудникам Apple. Они пожаловались в отдел кадров, началось расследование, и Блевинс был уволен после 22 лет работы на корпорацию.

"25 секунд стоили 22 лет карьеры. Это совершенно потрясло меня. Apple была всей моей жизнью. Я всегда старался быть самым преданным человеком для компании", – отметил бывший топ-менеджер.

Он также сказал, что корпорация пошла на это из-за внешнего давления.

Крайне неудачный момент

Еще одна неуместная шутка недавно была произнесена президентом США Джо Байденом. 27 марта в городе Нэшвилл произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, трое из которых – дети. Позднее политик прокомментировал трагедию, но перед этим зачем-то пошутил про мороженое.

"Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", – произнес глава Белого дома.

Уже после этого президент выразил соболезнования семьям пострадавших. Такой заход вызвал шквал негодования у американцев. Многие отметили, что Байден выбрал максимально неподходящий момент для шутки, а кто-то даже посчитал, что политику снова нужно напомнить про тест на когнитивные способности.