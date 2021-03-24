Юристы объяснили, что грозит угнавшим в Москве иномарку блогерам

В Москве оперативники задержали трех блогеров, которые решили в шутку угнать автомобиль такси бизнес-класса. Запечатлев на видео реакцию водителя, молодые люди вернулись и объяснили ему, что это был розыгрыш. Такой юмор не пришелся по душе ни таксисту, ни полицейским. В итоге на героев соцсетей завели уголовное дело. Разбираемся, какое наказание им грозит и почему люди все чаще идут на неоправданный риск ради просмотров и лайков.



Угнали ради славы

По данным полицейских, задержанные по подозрению в угоне иномарки шутники являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья.

"Предварительно установлено, что молодые люди, находясь на Пресненской набережной, вызвали такси бизнес-класса. На заказ прибыл автомобиль немецкого производства стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После двое парней сели в салон и попросили водителя помочь их другу загрузить в багажник пакеты с покупками. Как только мужчина вышел из машины, один из подозреваемых сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца.





Ирина Волк официальный представитель МВД России Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и объяснили водителю, что они таким образом пошутили над ним.

В итоге к выяснению всех нешуточных обстоятельств подключились полицейские и задержали парней на проспекте Маршала Жукова. Оказалось, что молодые люди ведут свой блог и регулярно создают ролики с розыгрышами. А в момент угона авто с Пресненской набережной один из пранкеров снимал реакцию таксиста уже из салона.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Одного подозреваемого заключили под стражу, двое других находятся под домашним арестом.

По данным СМИ, среди блогеров мог быть Рамир Хасанов, которого ранее на своей родине в Казахстане арестовывали на 10 суток по статье "Мелкое хулиганство" за пранк о коронавирусе. Тогда молодой человек специально кашлял в алма-атинском метро, пугая пассажиров.



В тюрьму не отправят?

По уголовному делу, которое завели в отношении блогеров, по закону им может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев. Также предусмотрены принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал Москве 24, что в конкретном случае не предусмотрены возможность примирения сторон и прекращение уголовного дела. Однако он предположил, что подозреваемые вряд ли получат максимальное наказание в виде лишения свободы.





Лев Воропаев автоюрист Лишения свободы не будет – скорее всего, в первый раз они отделаются штрафом, но у них есть отягчающее – группа лиц.

Вместе с тем, по словам юриста Виктории Данильченко, тот факт, что молодые люди, вероятно, являются гражданами другой страны, никак не влияет на наказание.

"Согласно Конституции, иностранные граждане и лица без гражданства несут в России обязанности наравне с российскими гражданами. Это означает, что иностранцы привлекаются к административной, уголовной, материальной, гражданско-правовой ответственности на основании тех же норм, что и наши граждане", – сказала она в интервью Москве 24.



"Запрос на чернуху"

Психолог, профессор Андрей Зберовский объяснил Москве 24, почему ролики с пранками в соцсетях пользуются популярностью. По мнению эксперта, спрос рождает предложение.

"Современный человек с каждым годом все больше становится зажат различными социальными нормами и ограничениями. Усталость от этого настолько давит, что он пытается найти выход именно в черном юморе, в розыгрышах, в стримах, пранках (имеется в виду, в просмотрах. – Прим. ред.). То есть в таких действиях и жанрах, которые помогают выбросить негативную социальную энергию", – объяснил психолог.





Андрей Зберовский психолог Блогер понимает, что у людей есть запрос на такую чернуху, которую они себе сами позволить не могут, потому что понимают, что за это их накажут, но посмотреть на это им было бы интересно. Так зрители ставят себя на место блогеров – и им становится легче. У блогеров же это такой легкий путь к славе, к подписчикам.

Вместе с тем специалист добавил, что целевая аудитория пранкеров – люди до 30–35 лет. На сформированных личностей подобные ролики, скорее всего, никак не повлияют, отметил Зберовский. "Они посмеялись и все. А еще не сформированные люди, до 25 лет, могут воспринимать это как пример для подражания", – объяснил он.

Психолог подчеркнул, что блогеры – современная адаптация журналистов и им важно понимать, что они несут социальную ответственность перед своей аудиторией. Героям соцсетей следует учить своих зрителей правильным вещам, подытожил собеседник Москвы 24.