Блогершу осудили за фото, на котором она сидит на гигантской черепахе

В своем Instagram популярная блогер опубликовала фото, сидя на гигантской черепахе. Снимок вызвал волну возмущений и жалоб среди подписчиков, поскольку садиться на этих животных запрещено. В результате аккаунт девушки в соцсети заблокировали. Позднее она объяснила, что просто пошутила и на черепаху не садилась, а просто сделала вид. Рассказываем подробности инцидента.

"Невинная" шутка стоила аккаунта

Популярная блогерша Римма поехала на экскурсию на Остров черепах в Занзибаре (место, где разводят гигантских черепах. – Прим. ред.). В своем Instagram девушка тут же поделилась с подписчиками снимком, на котором изображена табличка с просьбой не садиться на черепах, прокомментировав ее подписью: "Мы попробуем, но не обещаем".

Буквально в следующих публикациях появилось фото, где Римма сидит на черепахе. Вверху снимка лаконичная подпись: "Прости, зай, не получилось". Это и вызвало негативную реакцию среди фолловеров и зоозащитников, а сам снимок разлетелся по Сети.

"В парке черепах берегут, а посетители продолжают ломать им панцири своими "…", – написали недовольные.

Другие же предложили сесть на саму блогершу и посмотреть, какого будет ей.





из комментариев недовольных пользователей соцсетей Давайте на нее сядете кто-то крупнее нее, и посмотрим, какого ей. У животных тоже есть чувства, и они тоже испытывают боль. Голову включить не судьба... Меня бомбит!!!!

Позднее из-за многочисленных жалоб аккаунт Риммы заблокировали. "А вот не надо было обижать бедных черепашек", – высказались пользователи.

"Я не садилась по-настоящему"

По словам Риммы, она в шоке от того, насколько злыми бывают люди. Девушка добавила, что в директе на нее обрушилась волна негатива, жалоб, а в итоге – блокировка. "Вот так я в один миг лишилась всего" (имеется в виду аккаунт в Instagram. – Прим. ред.)", – написала она.

Позже Римма завела другой аккаунт в соцсети, где рассказала свою версию произошедших событий.

"На входе висела табличка с надписью: "Пожалуйста, не садитесь на черепах!!!" Мы с ребятами посмеялись. Мало того что русские буквы в Африке в принципе встречаешь редко, тут еще и надпись такая забавная", – написала Римма.

По ее словам, они с ребятами решили сделать обратное, то есть изобразить, что они садятся на черепах.





Римма блогер Я не садилась по-настоящему всем весом на черепаху, а лишь держалась рукой, весь вес тела держала в приседе. Это видно по опорной ноге на фото.

По словам Риммы, она плачет уже второй день, гадости продолжают писать ее маме. Девушка подчеркнула, что очень любит животных и этим постановочным фото не хотела обидеть черепаху.

"Да, это была неудачная шутка... За это я хочу извиниться и признаю свою ошибку", – подытожила она.