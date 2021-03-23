Блогершу осудили за фото, на котором она сидит на гигантской черепахе

В своем Instagram популярная блогер опубликовала фото, сидя на гигантской черепахе. Снимок вызвал волну возмущений и жалоб среди подписчиков, поскольку садиться на этих животных запрещено. В результате аккаунт девушки в соцсети заблокировали. Позднее она объяснила, что просто пошутила и на черепаху не садилась, а просто сделала вид. Рассказываем подробности инцидента.
"Невинная" шутка стоила аккаунта
Популярная блогерша Римма поехала на экскурсию на Остров черепах в Занзибаре (место, где разводят гигантских черепах. – Прим. ред.). В своем Instagram девушка тут же поделилась с подписчиками снимком, на котором изображена табличка с просьбой не садиться на черепах, прокомментировав ее подписью: "Мы попробуем, но не обещаем".
Буквально в следующих публикациях появилось фото, где Римма сидит на черепахе. Вверху снимка лаконичная подпись: "Прости, зай, не получилось". Это и вызвало негативную реакцию среди фолловеров и зоозащитников, а сам снимок разлетелся по Сети.
"В парке черепах берегут, а посетители продолжают ломать им панцири своими "…", – написали недовольные.
Другие же предложили сесть на саму блогершу и посмотреть, какого будет ей.
Позднее из-за многочисленных жалоб аккаунт Риммы заблокировали. "А вот не надо было обижать бедных черепашек", – высказались пользователи.
"Я не садилась по-настоящему"
По словам Риммы, она в шоке от того, насколько злыми бывают люди. Девушка добавила, что в директе на нее обрушилась волна негатива, жалоб, а в итоге – блокировка. "Вот так я в один миг лишилась всего" (имеется в виду аккаунт в Instagram. – Прим. ред.)", – написала она.
Позже Римма завела другой аккаунт в соцсети, где рассказала свою версию произошедших событий.
"На входе висела табличка с надписью: "Пожалуйста, не садитесь на черепах!!!" Мы с ребятами посмеялись. Мало того что русские буквы в Африке в принципе встречаешь редко, тут еще и надпись такая забавная", – написала Римма.
По ее словам, они с ребятами решили сделать обратное, то есть изобразить, что они садятся на черепах.
По словам Риммы, она плачет уже второй день, гадости продолжают писать ее маме. Девушка подчеркнула, что очень любит животных и этим постановочным фото не хотела обидеть черепаху.
"Да, это была неудачная шутка... За это я хочу извиниться и признаю свою ошибку", – подытожила она.