В Москве розыгрыш с угоном такси закончился для блогеров уголовным делом

Фото: МВД России

Трое блогеров, которые решили в шутку угнать автомобиль такси, задержаны в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что трое граждан из стран ближнего зарубежья вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную. На заказ прибыла машина BMW стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Двое злоумышленников сели в салон автомобиля, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда вещи. Когда мужчина вышел, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону ТТК Москвы. Через несколько минут блогеры вернулись и объяснили водителю, что так хотели разыграть его.

В тот же день их задержали на проспекте Маршала Жукова. Стало известно, что задержанные ведут блог в соцсетях и постоянно снимают видео с различными розыгрышами. Один из соучастников, находившийся в салоне машины, производил съемку реакции потерпевшего на угон.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем").

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали мужчину за нападение на таксиста на западе столицы. Инцидент произошел в районе Большой Дорогомиловской улицы. В ведомстве сообщили, что ночью к сотрудникам Росгвардии обратился водитель такси, который рассказал о нападении на него со стороны пассажира с ножом.