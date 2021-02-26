Пассажир с ножом напал на водителя такси на западе столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину за нападение на таксиста на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления национальной гвардии России.

Инцидент произошел в районе Большой Дорогомиловской улицы. В ведомстве сообщили, что ночью к сотрудникам Росгвардии обратился водитель такси, который рассказал о нападении на него со стороны пассажира с ножом.

Сотрудники вневедомственной охраны оказали таксисту доврачебную помощь и вызвали на место происшествия скорую помощь. Подозреваемый был оперативно задержан, им оказался 41-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

В январе Росгвардия задержала в Москве троих подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси. Подозреваемыми оказались приезжие в возрасте от 25 до 35 лет. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.

