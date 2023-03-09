Рэпер Птаха не выходил на связь после обстрела в ДНР

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев), который ранее попал под обстрел в ДНР, так и не вышел на связь. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на PR-менеджера артиста Марину Евстифееву.

"(Поговорить с ним. – Прим. ред.) не удалось. Он до сих пор не на связи", – сказала она.

Евстифеева рассказала, что Птаха отправился в новый регион, чтобы провести там благотворительный концерт для солдат, исполняющих свой воинский долг в рамках спецоперации РФ.

В некоторых СМИ сообщалось, что рэпер приехал в ДНР с гуманитарной помощью. Отмечалось, что он также планировал во время поездки собрать материал для новых треков и клипов.

Ранее стало известно, что рэп-исполнители Птаха и Андрей 3022 попали под обстрел в Донецкой Народной Республике. Уточнялось, что это произошло 8 марта около 19:40 по московскому времени.

В Сети распространилось видео, на котором Нуриев был одет в бронежилет и каску, а на фоне были слышны звуки выстрелов.

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