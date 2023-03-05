Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел во время посещения ДНР

Фото: телеграм-канал "СОЛОВЬЕВ"

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел в ходе посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в ДНР.

Он рассказал, что там произошла интенсивная артиллерийская стрельба. Соловьев отметил, что военная контрразведка узнает, где противник достал информацию о перемещениях бригады.

"Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть в этом подразделении и за нами стали охотиться. Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало", – заявил он в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, что силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили вертолет Ми-8, а также 12 беспилотников и шесть ракет ВСУ.

По информации Минобороны РФ, с начала СВО Вооруженные силы России сбили 394 самолета, 216 вертолетов, 3 336 беспилотников, а также ликвидировали 8 746 автомобилей, 8 162 танка и других боевых бронированных машин, 4 282 артиллерийских орудия, 1 050 РСЗО и 409 ЗРК.

В Минобороны РФ рассказали о серьезных потерях ВСУ в зоне спецоперации

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