Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не нуждается в покупке спутниковых снимков у КНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" не нуждается в покупке спутниковых снимков у Китая. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на владельца организации Евгения Пригожина.

"У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК "Вагнер" уже 1,5 года имеет почти два десятка спутников, часть из которых – радиолокационные, а остальные – оптические", – пояснил Пригожин.

По словам предпринимателя, Госдеп имеет устаревшие данные о спутниковых снимках у "Вагнера".

Госсекретарь США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк до этого заявила, что китайская компания Spacety Co предоставляла "Вагнеру" спутниковые снимки, сообщает ТАСС.

Подобное, по ее словам, в США воспринимают как помощь Китая России в спецоперации на Украине. Кроме того, обеспокоенность Америки разделяют ее союзники.

До этого американцы упрекнули властей Китая в редких визитах на Украину. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, подобное заставляет Штаты усомниться в серьезности мирной инициативы со стороны Китая.



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