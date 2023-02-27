В МИД КНР заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

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Пекин продолжает вести диалог со всеми сторонами украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Так она прокомментировала слова Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином. Мао Нин подчеркнула, что позиция китайской стороны остается последовательной.

"В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину", – подчеркнула она.

24 февраля Пекин представил свои предложения по урегулированию украинского противостояния. В перечне содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций. Помимо этого, единственным путем для урегулирования проблемы в КНР считают диалог и переговоры.

До этого глава МИД Китая Цинь Ган попросил перестать "подливать масло в огонь" украинского противостояния. Также он призвал остановить поднимать риторику в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань".

Цинь Ган заявил, что Пекин придерживается объективной и беспристрастной точки зрения в вопросе данной проблемы.

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