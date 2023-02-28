В США упрекнули руководство Китая в редких поездках на Украину

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Вашингтон видит повод усомниться в серьезности мирной инициативы Китая в том, что контакты руководства КНР с Россией не уравновешены их поездками в Киев. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

24 февраля Китай опубликовал свои предложения по урегулированию украинского конфликта. В плане содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций. Кроме того, Пекин считает, что единственным путем для урегулирования проблемы являются диалог и переговоры.

"Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня, при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной. Это говорит нам о том, что это, возможно, не является серьезным предложением", – приводит слова Прайса РИА Новости.

Прайс также призвал руководство Китая использовать свое влияние на Россию, чтобы побудить ее к выполнению одного из принципов мирного плана, который включает в себя уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с большим вниманием относится к плану Китая по урегулированию кризиса на Украине, однако власти должны тщательно изучить детали этого предложения.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что любой план, который поможет перевести конфликт в мирное русло, заслуживает внимания.

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