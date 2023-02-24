Китай выразил готовность помочь в восстановлении зоны конфликта на Украине

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Китай считает необходимым поддерживать и поощрять любые усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем", – цитирует Вэньбиня РИА Новости.

Подобным образом дипломат ответил на вопрос, готов ли Китай предоставить России и Украине площадку для переговоров.

Вместе с тем представить китайского МИД сообщил, что страна намерена и дальше взаимодействовать с мировыми странами на основании ранее опубликованного документа о политическом урегулировании конфликта.

Документ КНР по урегулированию украинского конфликта содержит призыв к прекращению огня и боевых действий в стране, а также к отказу от односторонних санкций. Помимо этого, Китай предложил обеспечить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора и не допустить разработку и применение биологического оружия при любых обстоятельствах.



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