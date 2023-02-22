Китай заявил, что будет придерживаться объективной позиции по кризису на Украине

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Заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ван И на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Китай будет и дальше придерживаться объективной позиции в отношении конфликта на Украине. Китайское министерство иностранных дел подвело итоги их разговора на своем официальном сайте.

"Китайская сторона будет, как и ранее, твердо придерживаться объективной и беспристрастной позиции и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", – цитирует ведомство китайского политика.

Кроме того, Ван И высоко оценил готовность российской стороны разрешить конфликт дипломатическим путем. Представители двух стран обменялись мнениями по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Китай выступит со своим планом по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором есть положения о перемирии и прекращении поставок оружия Киеву. При этом план Пекина не подразумевает призыв к России отвести войска с территории проведения спецоперации.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон очень обеспокоен тем, что Китай может оказать поддержку РФ в конфликте на Украине в виде "летальной" военной помощи.



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