План Китая по Украине включает в себя прекращение огня и отказ от поставок оружия – СМИ

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Китай предложит свой план по миру на Украине, в котором есть положения о перемирии и прекращении поставок оружия на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

"Знакомые с планом европейские официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что в него будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину", – указано в публикации.

Уточняется, что план Пекина не включает в себя призыв к России отвести войска. По мнению дипломатов, беседовавших с агентством, у плана мало шансов на получение широкой поддержки. Однако, они считают, что план может вызвать интерес у стран Африки и Латинской Америки, что подорвет усилия стран Запада по привлечению их на свою сторону в противостоянии с Россией.

Ранее сообщалось о визите главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И в Москву. В Кремле не исключают возможности встречи Ван И с президентом России Владимиром Путиным.

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