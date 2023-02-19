Блинкен пригрозил Ван И последствиями в случае помощи России в спецоперации на Украине

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о возможных последствиях в случае, если Китай будет оказывать материальную помощь России в спецоперации на Украине. Соответствующее заявление Блинкена было опубликовано на сайте американского Госдепартамента.

Кроме того, Блинкен пообщался с Ван И по поводу китайского аэростата, который был сбит в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Госсекретарь США заявил, что подобный поступок со стороны Китая больше никогда не должен повториться.

Ранее президент США Джо Байден признался, что угрожал председателю КНР Си Цзиньпину последствиями, в случае, если Китай поддержит спецоперацию России.

Байден сообщил, что звонил китайскому лидеру и предупреждал, что при поддержке действий России КНР лишится инвестиций из США. Кроме того, американский президент оценил отношения Вашингтона с Пекином после инцидента с аэростатом. Он сообщил, что, по его мнению, они не пострадали.

В США заявили, что сбитый аэростат КНР мог перехватывать сигналы мобильной связи

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