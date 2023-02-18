Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в РФ – посол КНР в Москве

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Китай хотел бы увеличить число регулярных и чартерных рейсов в Россию. Их могли бы выполнять китайские авиакомпании. Об этом РИА Новости рассказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Дипломат сообщил, что необходимо восстановить рейсы, летавшие до пандемии. По словам посла, Китай всегда приветствует россиян.

Предложение о наращивании числа рейсов за счет китайских авиакомпаний Ханьхуэй объяснил тем, что со стороны России много самолетов имеют двойную регистрацию – подобным самолетам трудно летать в Китай.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что России и Украине необходимо прекратить боевые действия и как можно скорее начать мирные переговоры.

При этом, по его словам, США, Евросоюз и НАТО также должны выйти на переговорный процесс с РФ. Предметом разговора между ними должны стать способы создания эффективной и прочной архитектуры общей безопасности, считает Цзюнь.

До этого в Китае осудили западные СМИ за молчание после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша, в которой он заявил о причастности США к подрыву "Северных потоков".

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил о необходимости международного расследования.

Китай призвал провести расследование после подрывов "Северных потоков"

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