В США признали лидерство Китая в торговой войне с Вашингтоном

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Китай занимает лидирующие позиции в торговой войне с США. Такое мнение высказал основатель американского фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.

"Китай побеждает в торговой войне. Если просто взять цифры – процент мировой торговли и доминирование", – приводит его слова Bloomberg.

Далио также обратился к собственному заявлению, сделанному в конце 2022 года, о нарастающем конфликте между странами. По его словам, Китай и США все еще находятся на грани конфликта.

Вместе с тем он выразил надежду на отсутствие вооруженного конфликта между странами в будущем.

Ранее президент США Джо Байден признался, что угрожал китайскому лидеру Си Цзиньпину, если тот поддержит спецоперацию на Украине. По словам Байдена, предупреждение было связано с прекращением американских инвестиций в Китай.



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