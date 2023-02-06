В КНР посчитали политиков США безумными после заявлений о войне с Россией – СМИ

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Взаимоотношения между Китаем и США усложнились после заявлений американских политиков о намерении начать войну с РФ и возможном столкновении Пекина с Вашингтоном. Об этом говорится в материале Брэндона Вайхерта для Asia Times.

"Китайскому руководству американцы кажутся просто безумными", – отмечается в материале издания.

В статье также указывается, что китайские власти не понимают, является ли заявление о войне с РФ подлинным или же представляет собой пустые слова.

По мнению Вайхерта, США следует задуматься перед тем, как вступать в вооруженный конфликт с ядерными державами. Америка давно утратила прежнее влияние в мировом сообществе, считает он.

Ранее армия США сбила принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. Сразу после проведения этой операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды.

В МИД КНР на подобные действия отреагировали негативно. Замглавы ведомства Се Фэн сделал серьезное заявление ответственному лицу в посольстве США в Пекине от имени китайского правительства в связи с инцидентом.



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