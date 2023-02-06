Американский сенатор назвал аэростат Китая сигналом о слабости США

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Пекин отправил свой аэростат в воздушное пространство США, чтобы продемонстрировать упадок Соединенных Штатов. Об этом заявил сенатор Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

"Послание, которое они пытаются передать миру, звучит так: "Послушайте, эти парни не могут ничего сделать даже с воздушным шаром, пролетающим над воздушным пространством США. Как вы можете рассчитывать на них, если что-то случится в Индо-Тихоокеанском регионе?" – заявил Рубио.

По словам сенатора, Китай намеренно отправил аэростат, зная, что он будет раскрыт и что люди увидят его в небе.

4 февраля военные США сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. Сразу после проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды.

После этого в МИД КНР выразили недовольство. Как отметили в китайском министерстве, Пекин будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, оставляя за собой право на дальнейшие необходимые ответные действия.

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