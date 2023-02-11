Минторг США ввел ограничения против шести структур в Китае из-за инцидента с аэростатом

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Министерство торговли США вводит экспортные ограничения в отношении шести китайских организаций, так как считает их связанными с программами армии Китая по применению аэростатов. Об этом со ссылкой на Федеральный реестр США сообщает ТАСС.

"Правительство США пришло к выводу, что действия этих шести организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", – указано в документе.

Под ограничения попали компании Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

Согласно версии властей США, эти структуры внесены в "черный список" из-за того, что они поддерживают усилия Китая по модернизации вооруженных сил страны. В частности, считают в Вашингтоне, компании поддерживали аэрокосмические программы армии Китая, в том числе, создание аэростатов и дирижаблей.

Из-за введенных санкций поставщики из США не смогут направлять попавшим под ограничения компаниям товары без получения специальной лицензии. Кроме того, при рассмотрении заявок на лицензию будет действовать "презумпция отказа", что делает получение лицензии фактически невозможным.

4 февраля военные США сбили аэростат, принадлежащий Китаю, у побережья страны. Сразу после операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. После изучения обломков, в Госдепе заявили, что сбитый аэростат был оснащен техникой для разведки.

В МИД КНР выразили недовольство действиями США. Представители ведомства заявили, что аэростат не представлял военной или личной угрозы, а его уничтожение было серьезным нарушением международной практики.

В свою очередь, в Вашингтоне заявили, что считают неубедительными объяснения Китая насчет того, что аппарат оказался над территорией США по ошибке.

В США заявили, что сбитый аэростат КНР мог перехватывать сигналы мобильной связи

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