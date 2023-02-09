Байден угрожал Си Цзиньпину прекращением инвестиций в случае поддержки спецоперации РФ

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Президент США Джозеф Байден признался, что угрожал председателю КНР Си Цзиньпину о последствиях, в случае, если Китай поддержит спецоперацию России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу PBS.

Байден сообщил, что звонил китайскому лидеру и предупреждал, что при поддержке действий России, КНР лишится инвестиций из США.

"Я звонил ему летом, чтобы сказать – это не угроза, просто наблюдение... Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald's до Exxon", – рассказал президент США.

Байден отметил, что ожидал поддержки России со стороны Китая, однако этого, в итоге, не произошло.

Кроме того, президент США оценил отношения Вашингтона с Пекином после инцидента с аэростатом. Он сообщил, что по его мнению, они не пострадали после этого происшествия.

В Китае же напротив, заявили, что уничтожение аэростата нанесло ущерб отношениям с США. 4 февраля военные США сбили аэростат, принадлежащий Китаю, у побережья страны. После проведения этой операции военные начали сбор обломков летательного аппарата из воды, чтобы изучить их.

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