Боррель рассказал, что Ван И спросил про разницу между поставками оружия Украине и РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, как заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ван И спрашивал у него, почему Китай не может поставить оружие России, если ЕС предоставляет военную помощь Украине.

Европейский политик отметил, что у него с Ван И сложились доверительные отношения.

"У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене. Он был очень ясен, я не могу повторять его слова, но он сказал, что Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут", – передает ТАСС слова Борреля.

Он также вспомнил, что китайский политик тогда задался вопросом, почему Европа взволнована возможными поставками оружия в Россию, если сама регулярно снабжает Киев.

Боррель рассказал, что он долго пытался объяснить Ван И, в чем разница, которая, по его мнению, колоссальная.

Ранее сообщалось, что Китай выступит со своим планом по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором есть положения о перемирии и прекращении поставок оружия Киеву. При этом план Пекина не подразумевает призыв к России отвести войска с территории проведения спецоперации.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон очень обеспокоен тем, что Китай может оказать поддержку России в конфликте на Украине в виде "летальной" военной помощи. Он отметил, что Китай до сих пор поддерживает РФ политически.



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