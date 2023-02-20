В Вашингтоне организовали митинг против поставок Украине оружия

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В центре Вашингтона, около мемориала 16-го президента США Авраама Линкольна, началась массовая демонстрация под названием "Марш ярости против военной машины", которая была организована Либертарианской партией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам организаторов, протест взывает к прекращению финансовой поддержки Киева и проведению мирных переговоров, а также к роспуску НАТО. В акции принимают участие около сотни человек. Протестующие держат российские флаги, а таже транспаранты против "поддержки нацистов на Украине". Один из участников также принес на протест плакат с надписью "Байден подорвал "Северный поток".

После митинга протестующие планируют устроить марш к Белому дому. Сообщается, что участвовать в этой акции призывал член палаты представителей Рон Пол.

Бывший помощник в сенате Тара Рид рассказала агентству, что ранее работала на действующего президента США Джо Байдена, однако не ожидала, что с его приходом к власти отношения с Россией станут такими конфликтными.

Она также заявила, что настоящим врагом Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на разногласия Москвы и Вашингтона после прозвучавших в США заявлений о законности украинских ударов по Крыму.

Так, до этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что страна поддерживает возможное нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, сославшись на необходимость демилитаризации полуострова.

По словам Пескова, Нуланд принадлежит к "обширному стану наиболее агрессивных ястребов в американской политике" и выступает с антироссийской риторикой.

Массовый митинг против поставок оружия Киеву организовали в центре Вашингтона

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