В конгрессе США заявили о подвижках в сторону передачи Киеву истребителей

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В конгрессе Соединенных Штатов заявили о подвижках в сторону передачи Киеву истребителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы комитета палаты по международным делам Майкла Маккола.

"Я думаю, появляется импульс для того, чтобы это произошло", – заявил Маккол.

По его словам, киевскому режиму необходимо предоставлять то, что он просит. Маккол уверен, что ожидание передачи Киеву истребителей со стороны США увеличивает длительность вооруженного конфликта.

Президенту США Джо Байдену от пяти конгрессменов из обеих партий уже было отправлено письмо, которое призывает передать Киеву истребители F-16.

Ранее глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Пентагон может столкнуться с необходимостью расширения своего бюджета в связи с растущей потребностью Киева в боеприпасах.



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