Китай пытается "держать дистанцию" с Москвой, чтобы наладить отношения с Европой – СМИ

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Китай пытается "держать дистанцию" с Россией, чтобы наладить отношения с Европой, пишет газета The New York Times (NYT).

В пример издание приводит недавнее турне главы китайской дипломатии Ван И по европейским странам и отмечает нежелание Пекина напрямую поддерживать Москву.

Главной целью турне было привлечь европейские страны, чтобы возродить свою экономику и найти точки соприкосновения. Как считают аналитики, Ван И также отказался напрямую поддерживать Москву, отметив, что Китай не хочет обострения кризиса.

Одновременно США оказывают на Пекин серьезное давление, несмотря на попытки последнего наладить диалог, пишет газета. По мнению аналитиков, после почти двух лет прохладных отношений, срывом крупной инвестиционной сделки и конфликта на Украине Европа надеялась услышать, что Китай смягчит свой тон и продемонстрирует готовность увеличить дистанцию с Москвой.

Вместо этого Ван И приехал на конференцию по безопасности в Мюнхен и резко разжег словесную войну с США из-за инцидента с воздушным шаром-шпионом, назвав реакцию Вашингтона абсурдной и истеричной. В то же время критике Китай подвергает только Штаты, стараясь при этом "апеллировать к чувству автономии Европы".

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы приехать в Россию. Точные даты рабочего визита главы КНР на территорию РФ сейчас назвать нельзя. Однако он может состояться в апреле или мае.

До этого обозреватель Foreign Affairs Агата Демаре заявила, что Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе против экономических санкций США. По ее мнению, эпохе излюбленного американского экономического оружия приходит конец.

До этого в СМИ сообщали, что Си Цзиньпин указал правительству выстраивать более тесные экономические связи с Россией. По мнению аналитиков Wall Street Journal, Китай увеличивает свою долгосрочную ставку на РФ.



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