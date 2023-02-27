Власти РФ изучат план Китая по урегулированию кризиса на Украине – Песков

Фото: ТАСС/ Роман Баландин

Кремль с большим вниманием относится к плану Китая по урегулированию кризиса на Украине, однако власти должны тщательно изучить детали этого предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что любой план, который поможет перевести конфликт в мирное русло, заслуживает внимания.

"Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов самых разных сторон. Это очень длительный и напряженный процесс", – заявил Песков.

Вместе с этим он подчеркнул, что на данный момент в Кремле не наблюдают никаких предпосылок для перехода противостояния в мирное русло. Спецоперация продолжается, а РФ движется в сторону достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента.

24 февраля Китай опубликовал свои предложения по урегулированию украинского конфликта. В плане содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, а также отказ от односторонних санкций. Кроме того, Пекин считает, что единственным путем для урегулирования проблемы являются диалог и переговоры.



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