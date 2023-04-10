Илон Маск ответил на критику в Twitter из-за поста Медведева об Украине

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на критику пользователей из-за публикации в его социальной сети зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева об Украине. Об этом он написал в Twitter.

8 апреля Медведев в соцсети "ВКонтакте" опубликовал запись о том, что Украина в скором времени исчезнет, так как она никому не нужна. Такой же пост он разместил на своей странице в Twitter.

Пользователи социальной сети обрушились с критикой на Маска, за то, что тот "не следует антироссийским санкциям" и "снова допускает российских лидеров на платформу".

"Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя", – заявил в ответ Маск.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин не приходится ему "лучшим другом".

Ранее Медведев пошутил, что Маск заслужил "внеочередное офицерское звание". Он заявил, что Маск является светочем борьбы за демократию в Соединенных Штатах Америки.

Кроме того, Медведев сообщил, что пользуется Twitter как оружием врага.

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