Показ твита Медведева об Украине ограничили в Германии и Польше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Просмотр Twitter зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева частично ограничили в Германии и Польше, сообщает РИА Новости.

Жителям этих двух стран недоступен твит российского политика об исчезновении Украины. Социальная сеть уведомила, что пост скрыт в Германии и Польше из-за местного законодательства.

Как пообещал помощник Медведева Олег Осипов, без ответа это не останется.

Ранее Медведев заявил, что Украина никому не нужна, именно поэтому ее не будет существовать на планете. По его мнению, эта страна не нужна ни Европе, ни США, ни Африке, ни Латинской Америке, ни Азии.

По словам зампред Совбеза, России также Украина не нужна. Он назвал украинское государство рваным, потрепанным, засаленным и прохудившемся лоскутным одеялом. Политик отметил, что украинское недоразумение, которое было порождено распадом СССР, совершенно не нужно, так как России необходимо величие.

Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter

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