Маск опроверг заключение соглашения с телеведущим Карлсоном о запуске шоу в Twitter

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не заключал никакого соглашения с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном о запуске шоу в Twitter. Его комментарий был опубликован в соцсети.

Ранее Карлсон анонсировал запуск собственного проекта, который, по его словам, будет представлен в формате шоу на площадке Twitter.

"Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента", – говорится в публикации Маска.

По мнению предпринимателя, Карлсону следует быть готовым к тому, что он может встретиться с критикой в социальных сетях. Кроме того, Маск напомнил, что в Twitter для всех пользователей действуют определенные правила, нарушение которых приводит к последствиям.

Ранее сообщалось, что Карлсон принял решение об уходе с телеканала Fox News. Его программу будет вести временный ведущий. Впоследствии стало известно, что потери Fox News после ухода Карлсона составили 500 миллионов долларов.

Позднее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что причиной увольнения телеведущего могло стать его освещение украинского конфликта. Он уточнил, что британская газета Independent писала о том, что владельца Fox News Руперта Мердока беспокоит позиция Карлсона насчет ситуации на Украине. При этом перед увольнением телеведущего глава Fox News общался с украинским лидером Владимиром Зеленским.



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