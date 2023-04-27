Экс-ведущий Fox News Карлсон сообщил о запрете на обсуждение важных тем в американских СМИ

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Бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что в американских СМИ существует запрет на обсуждение важных тем. Об этом он заявил в своем видеообращении в Twitter.

В частности, Карлсон обратил внимание на то, что в американских медиа совсем не обсуждаются темы гражданских свобод, демографического изменения, природных ресурсов, развивающейся науки и прочее.

Он также добавил, что существующие на сегодня дискуссии в СМИ стали "ничего не значащими" и "невероятно глупыми", а дебаты о действительно важных вещах оказываются под запретом по решению политических партий.

Ранее стало известно, что американский ведущий Такер Карлсон принял решение об уходе с телеканала Fox News. Уточнялось, что это решение было обоюдным. Телеканал отметил, что пока программу будет вести временный ведущий. О дальнейших действиях Карлсона не упоминалось.

Позже выяснилось, что потери Fox News после ухода Карлсона составили 500 миллионов долларов. По информации СМИ, акции класса "А" Fox Corporation снизились на 5,4% после увольнения телеведущего.