Медведев заявил, что Twitter прогнулся под Госдеп

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя удаление своей публикации в Twitter, заявил, что соцсеть прогнулась под давлением американских властей и действует в их интересах.

"Twitter прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом (экс-президентом США. – Прим. ред.). Илон [Маск] явно не справился с этим заданием, увы..." – написал он в своем телеграм-канале.

При этом Медведев отметил, что России Twitter был нужен для продвижения собственных собственных интересов, однако она обойдется и без него, поскольку сейчас главная задача состоит в том, чтобы нанести поражение Западу и Украине.

"Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей", – подытожил зампред Совбеза.

Ранее Медведев опубликовал в соцсети запись о том, что Украина в скором времени исчезнет, так как она никому не нужна. Пользователи Twitter после этого раскритиковали Маска за то, что тот якобы не следует антироссийским санкциям.

Позже публикацию удалили. А просмотр аккаунта Медведева частично ограничили в Германии и Польше.

